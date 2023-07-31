Türkiye'den Suudi Arabistan'a gitti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ayrılığı açıkladı.
Konyaspor, kalecisi Ibrahim Sehic'in Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer olduğunu açıkladı.
İşte Konyaspor'un açıklaması:
"Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.
Konyaspor'umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
Konyaspor, kalecisi Ibrahim Sehic'in Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer olduğunu açıkladı.
İşte Konyaspor'un açıklaması:
"Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.
Konyaspor'umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."