Türkiye'den Suudi Arabistan'a gitti

Konyaspor, kalecisi Ibrahim Sehic'in Al-Khaleej'e transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye'den Suudi Arabistan'a gitti
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31 Temmuz 2023 22:15
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ayrılığı açıkladı.

Konyaspor, kalecisi Ibrahim Sehic'in Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer olduğunu açıkladı.

İşte Konyaspor'un açıklaması:

"Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej, oyuncumuz Ibrahim Sehic'in transferi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Konyaspor'umuzun üç sezon başarıyla kalesini koruyan ve takım kaptanlığımızı yapan Sehic'e kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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