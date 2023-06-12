Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Türkiye Basketbol Ligi final serisinde Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka şampiyonluk için karşı karşıya gelecekler.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off final serisi başlıyor
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12 Haziran 2023 15:01
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka ile ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

3 GALİBİYETE ULAŞAN TAKIM ŞAMPİYON

Ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes, play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu eleyerek finale yükseldi. 30 haftalık periyodu 4. basamakta bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor ile Türk Telekom'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak.

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