Türk Telekom'un rakibi Promitheas Patras

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında salı günü Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibine konuk olacak.
Patras kentindeki Dimitris Tofalos Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
B Grubu'nda Türk Telekom ile Promitheas Patras'ın dörder galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunuyor.
Grubundaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenilen Türk Telekom, daha sonra üst üste oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı.
Patras kentindeki Dimitris Tofalos Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
B Grubu'nda Türk Telekom ile Promitheas Patras'ın dörder galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunuyor.
Grubundaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenilen Türk Telekom, daha sonra üst üste oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı.
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