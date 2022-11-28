X

Türk Telekom'un rakibi Promitheas Patras

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibiyle karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Telekom'un rakibi Promitheas Patras
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2022 14:54
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında salı günü Yunanistan'ın Promitheas Patras ekibine konuk olacak.

Patras kentindeki Dimitris Tofalos Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

B Grubu'nda Türk Telekom ile Promitheas Patras'ın dörder galibiyet ve birer mağlubiyeti bulunuyor.

Grubundaki ilk maçında evinde Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 90-75 yenilen Türk Telekom, daha sonra üst üste oynadığı 4 karşılaşmayı da kazandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ