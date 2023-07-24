Türk takımlarının maçları KRAL ORANLARLA iddaa.com'da

Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı maçlarda, KRAL ORANLARLA iddaa.com'da daha yüksek kazanmaya hazır mısın?

Haber; Sporx.com
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Türk takımlarının maçları KRAL ORANLARLA iddaa.com'da
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24 Temmuz 2023 18:32
Türk futbolu için bu hafta heyecan dolu maçlar oynanacak! Heyecan iddaa.com'da yaşanacak!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynayacağı karşılaşmalar daha yüksek oranlarla iddaa.com'da!

Türk takımlarının bu önemli Avrupa sınavlarında oynayacağı maçlar KRAL ORANLARLA sadece iddaa.com'da olacak!

İŞTE İDDAA.COM'DAKİ KRAL ORANLAR

(4.72) Zalgiris
(3.75) Beraberlik
(1.44) Galatasaray

(1.25) Fenerbahçe (İlk Yarı)
(8.88) Beraberlik
(18.25) FC Zimbru

(1.14) Beşiktaş
(5.22) Beraberlik
(9.33) FK Tirana

(2.07) Cluj
(3.04) Beraberlik
(1.75) Adana Demirspor

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