Türk takımlarının maçları KRAL ORANLARLA iddaa.com'da

Türk futbolu için bu hafta heyecan dolu maçlar oynanacak! Heyecan'da yaşanacak!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynayacağı karşılaşmalar daha yüksek oranlarla'da!Türk takımlarının bu önemli Avrupa sınavlarında oynayacağı maçlarsadece'da olacak!(4.72) Zalgiris(3.75) Beraberlik(8.88) Beraberlik(18.25) FC Zimbru(5.22) Beraberlik(9.33) FK Tirana(2.07) Cluj(3.04) Beraberlik