Türk takımlarının maçları KRAL ORANLARLA iddaa.com'da

Türk futbolu için bu hafta heyecan dolu maçlar oynanacak! Heyecan iddaa.com'da yaşanacak!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynayacağı karşılaşmalar daha yüksek oranlarla iddaa.com'da!
Türk takımlarının bu önemli Avrupa sınavlarında oynayacağı maçlar KRAL ORANLARLA sadece iddaa.com'da olacak!
İŞTE İDDAA.COM'DAKİ KRAL ORANLAR
(4.72) Zalgiris
(3.75) Beraberlik
(1.44) Galatasaray
(1.25) Fenerbahçe (İlk Yarı)
(8.88) Beraberlik
(18.25) FC Zimbru
(1.14) Beşiktaş
(5.22) Beraberlik
(9.33) FK Tirana
(2.07) Cluj
(3.04) Beraberlik
(1.75) Adana Demirspor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un ise UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda oynayacağı karşılaşmalar daha yüksek oranlarla iddaa.com'da!
Türk takımlarının bu önemli Avrupa sınavlarında oynayacağı maçlar KRAL ORANLARLA sadece iddaa.com'da olacak!
İŞTE İDDAA.COM'DAKİ KRAL ORANLAR
(4.72) Zalgiris
(3.75) Beraberlik
(1.44) Galatasaray
(1.25) Fenerbahçe (İlk Yarı)
(8.88) Beraberlik
(18.25) FC Zimbru
(1.14) Beşiktaş
(5.22) Beraberlik
(9.33) FK Tirana
(2.07) Cluj
(3.04) Beraberlik
(1.75) Adana Demirspor