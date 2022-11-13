Türk Hava Yolları rahat kazandı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Milanova, İlayda Uçak, Atkinson, Nikola Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Orthmann, Zeynep Sude Demirel, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz)
Setler: 11-25, 18-25, 15-25
Süre: 68 dakika (18, 26, 24)
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Milanova, İlayda Uçak, Atkinson, Nikola Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan (Eylül Akarçeşme, Ecenur Aksoy, Arzum Tezcan, Hümay Fırıncıoğlu)
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Orthmann, Zeynep Sude Demirel, Van Ryk, Şeyma Ercan, Maglio (Melis Yılmaz)
Setler: 11-25, 18-25, 15-25
Süre: 68 dakika (18, 26, 24)
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