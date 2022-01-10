Türk asıllı forvet Stoke City tarihine geçti!

FA Cup'ta Championship takımı Stoke City, sahasında İngiltere 2. Lig takımı Leyton Orient'ı konuk etti.



Britannia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stoke City 2-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Thomas Ince ve 89. dakikada Tyrese Campbell kaydetti.



Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar adını bir üst tura yazdırdı.



Stoke City'de 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel kulüp tarihine geçti.



16 yaşındaki forvet oyuncusu, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanının sahibi oldu.





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