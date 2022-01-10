Türk asıllı forvet Stoke City tarihine geçti!

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Stoke City, Leyton Orient'i 2-0 yendi. Maçta ikinci yarı oyuna giren Türk asıllı İngiliz futbolcu Emre Tezgel, kulüp tarihine geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Türk asıllı forvet Stoke City tarihine geçti!
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10 Ocak 2022 00:24
FA Cup'ta Championship takımı Stoke City, sahasında İngiltere 2. Lig takımı Leyton Orient'ı konuk etti.

Britannia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stoke City 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Thomas Ince ve 89. dakikada Tyrese Campbell kaydetti.

Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar adını bir üst tura yazdırdı.

Stoke City'de 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel kulüp tarihine geçti.

16 yaşındaki forvet oyuncusu, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanının sahibi oldu.


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