Türk asıllı forvet Stoke City tarihine geçti!

FA Cup'ta Championship takımı Stoke City, sahasında İngiltere 2. Lig takımı Leyton Orient'ı konuk etti.
Britannia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stoke City 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Thomas Ince ve 89. dakikada Tyrese Campbell kaydetti.
Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar adını bir üst tura yazdırdı.
Stoke City'de 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel kulüp tarihine geçti.
16 yaşındaki forvet oyuncusu, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanının sahibi oldu.
Britannia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Stoke City 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Thomas Ince ve 89. dakikada Tyrese Campbell kaydetti.
Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar adını bir üst tura yazdırdı.
Stoke City'de 84. dakikada Wright-Phillips'in yerine oyuna giren Türk asıllı futbolcu Emre Tezgel kulüp tarihine geçti.
16 yaşındaki forvet oyuncusu, Stoke City tarihinde en genç forma giyen oyuncu unvanının sahibi oldu.