"Trae Young, Lakers'ın radarında" iddiası

Los Angeles Lakers'ın radarında Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'un olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Trae Young, Lakers'ın radarında' iddiası
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01 Eylül 2023 11:17
Los Angeles Lakers'ın radarında Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'un olduğu iddia edildi.

NBA muhabiri Jovan Buha, The Athletic için paylaştığı son makalede takımın bu yaz point guard takibine ilişkin fikirlerini paylaşarak, Young'ın da ihtimaller arasında olabileceğinin altını çizdi:

"Lakers, aralarında Damian Lillard, Kyle Lowry ve Kyrie Irving'in de bulunduğu bazı yıldız guardların peşine düşmüştü. Bu yaz dönemine dek bile organizasyonda LeBron James de dahil olmak üzere hala Irving'i kovalamak isteyen bazı kişiler vardı, ancak yönetim, devamlılığa öncelik verdi. Trae Young, Atlanta'daki durumunun nasıl gelişeceğine bağlı olarak, uzun süredir Los Angeles'ın radarındaydı."

Young, 2022-23 sezonunda 73 maçta 26,2 sayı, 10,2 asist ve 3,0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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