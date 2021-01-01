Trae: "Böyle nefret görüyorsam, demek ki bir şeyleri doğru yapıyorum"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, geçtiğimiz gece Hawks'ı New York Knicks karşısında oynanan playoff ilk turu 1. maçında galibiyete ulaştıran basketi bulması sonrası konuştu.



32 sayı, 10 asist ve 7 ribaundla tamamladığı karşılaşmanın bitimine 0.9 saniye kala takımını 107-105 galip getiren Trae, maçtan sonra şunları söyledi:



"Floater'ı bıraktığımda, herkes susmuş gibiydi. Tekrar 'S*** git' tezahüratlarını bekliyordum. Heyecanlanmıştım."



Trae ayrıca, maçın çoğunluğunda yuhalanmasıyla ilgili de şu açıklamaları yaptı:



"Geçmişte buraya gelen ve nefret gören oyuncuları kesinlikle biliyorum. Dediğim gibi, bunları birer iltifat olarak alıyorum doğrusu. Benden bu kadar nefret ediyorsanız, demek ki bir şeyleri doğru yapıyorum. Bunu benimsiyorum ve takımıma odaklanarak, kazanmamıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Günün sonunda, bunu yaparsak son gülen de biz oluruz."



Young ayrıca 1989'da Michael Jordan'dan bu yana Madison Square Garden'daki bir playoff maçında 30 sayı ve 10 asist yapan ilk oyuncu da olmayı başarmıştı.



