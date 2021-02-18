Trabzonspor'un Başakşehir kabusu: 11 maç!

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 26. kez karşı karşıya gelecek.



2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 25 maçın 9'unda Trabzonspor, 8'inde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.



- Trabzonspor 11 maçtır kazanamıyor



Trabzonspor, ligde 11 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.



İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 11 lig maçında 6 kez yenildi, 5 kez berabere kaldı.



Bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.



Öte yandan Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.



