Trabzonspor'un Anderson Talisca aşkı

Trabzonspor, Sosa'nın boşluğunu doldurmak için dört koldan araştırma yapıyor. Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bordo-mavililerde gündeme gelen isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca oldu.



MENAJERİ İLE TEMAS GEÇİLDİ



Yeni sezon öncesi Samsunspor ile yapılan hazırlık maçında ortaya konan etkisiz futbol orta saha lideri arayışlarını tetikledi. Bordo-mavililerde yönetici Sertaç Güven'in Brezilyalı 10 numaranın menajeri Carlos Leite ile temasa geçtiği öğrenildi.



GERİ ADIM ATILMIŞTI AMA...



Talisca için geçtiğimiz günlerde de nabız yoklayan ancak yüksek bedel istenmesi sebebiyle geri adım atan bordo-mavililer yine harekete geçti. Yönetici Sertaç Güven'in, Talisca'nın menajeri ile görüştüğü ve şartları bir kere daha masaya yatırdıkları öğrenildi.



OLURSA 1 YIL KİRALAMA



Çin'in Evergrande takımında oynayan Brezilyalı 10 numara her fırsatta Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyordu. Bordo-mavililer Talisca'yı Evergrande'den bir yıllığına kiralamak istiyor.



