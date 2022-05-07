Trabzonsporlu taraftarlardan Hatay maçı sonrası destek

Trabzonsporlu taraftarlar, 1-1 sona eren Hatayspor maçının ardından Trabzon meydanlarında toplanarak takıma destek oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonsporlu taraftarlardan Hatay maçı sonrası destek
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07 Mayıs 2022 00:28
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak, ligde puanını 78'e yükselttiği maçın ardından bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında takımlarına destek oldular.

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puan aldığı maçın ardından bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, kent meydanında toplandı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meşaleler yakan taraftarlar, horon ve kolbastı oynadılar.

 

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