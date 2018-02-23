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Trabzonspor'dan Katar açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Katarlıların kulübü satın alacağı yönünde çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'dan Katar açıklaması
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23 Şubat 2018 15:13
El Cezire Televizyonu, Trabzonspor'un %50 hissesinin, Katar Emiri Ailesi'ne ait bir holding tarafından 250 milyon dolar karşılığında satın alınacağı öne sürdü ancak Trabzonspor Kulübü kısa bir süre sonra KAP'a bir açıklama yaptı.

Haberin gerçek dışı olduğunu duyuran Traqbzonspor Kulübü'nün açıklaması şu şekilde;

"Basın-yayın organlarında çıkan ''Katarlılar Kulübü Satın Alıyor'' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

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