Trabzonspor'dan anlamlı hareket!

, şehit düşen Eren Bülbül'ün ismini kale arkası tribününe verdi. Bordo mavili takımdan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;Genç yaşında gösterdiği büyük cesaret ve yüreklilikle vatan toprağını korurken şehit düşen Eren Bülbül'ün isminin ölümsüzleşmesi adına Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda bulunan kale arkası tribününe 2018 - 19 sezonu için ''Şehit Eren Bülbül Tribünü'' adı verilmiştir.Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Basın Sözcümüz Zeyyat Kafkas, ''Eren'imiz, evladımız, göz bebeğimiz bir yıl önce bugün vatan toprağını teröristlerden temizlemek için güvenlik güçlerimize yardım ederken genç yaşında şehit olmuştu. Yönetim Kurulu olarak bugün aldığımız kararla Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda bulunan kale arkası tribününe bu sezon için Eren Bülbül'ün ismini verdik. Trabzonspor Kulübü var olduğu müddetçe bu kahraman yavrumuz hafızalarda yaşayacak. İsmi asla unutulmayacak. Biz Eren'e, Eren gibi yiğit evlatlarımıza, Mehmetçiğimize sonsuz minnet borçluyuz. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.