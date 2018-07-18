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Trabzonspor'da Ramil Sheydaev için yeni karar

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da genç futbolcu Ramil Sheydaev ile ilgili yeni bir karar alındı.

Trabzonspor'da Ramil Sheydaev için yeni karar
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18 Temmuz 2018 10:35
Geçen sezon kiralandığı Karabağ'dan Trabzonspor'a geri dönen Ramil Sheydaev için teknik direktör Ünal Karaman 'yeniden kiralansın' raporu verdi.

2016-2017 sezonunda Slovakya ekibi Zilina'ya, geçen sezon da Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a kiralanan Ramil Sheydaev, Trabzonspor'a geri döndü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çalışmalara katılan 22 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Ünal Karaman 'yeniden kiralansın' raporu verdi.

Performansı yetersiz görülen Azerbaycanlı oyuncunun, Slovakya kampına katılması beklenmiyor.

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