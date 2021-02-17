Trabzonspor'da merak edilen o kaleci: Kağan Moradaoğlu

Bordo-mavili takımda kadrodaki 3 kaleci de hastalığı sebebiyle Başakşehir maçında yok. Dün açıklanan sonuçlarla vaka sayısı 6'sı futbolcu olmak üzere 7'ye çıkarken, Başakşehir maçında Trabzonspor'un kalesini 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu koruyacak

Haber; Sabah
Abone Ol
Trabzonspor'da merak edilen o kaleci: Kağan Moradaoğlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Şubat 2021 09:39
Trabzonspor'da Kovid- 19 vakalarına dün ikisi futbolcu, biri de idari personel olmak üzere üç yenisi daha eklendi ve toplam hasta sayısı 7 oldu. Bu durum Başakşehir maçı öncesi bordomavilileri güç durumda bıraktı. 6 oyuncusunu Kovid-19 nedeniyle oynatamayacak olan Fırtına'da ayrıca Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Trondsen sakatlıkları, Nwakaeme ise cezalı olduğu için yok. Bu tabloya göre Trabzon, Başakşehir maçına 10 eksikle çıkacak.

HAKAN'LA BİRLİKTE SON SINIFA GİDİYOR

Trabzonspor'un ilk 3 kalecisi Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un sağlık sorunları nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı, kalede mecburen 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'na şans verecek. U17 Milli Takımı'nda görev yapan 193 cm boyundaki genç eldivenin, Başakşehir mücadelesindeki yedeği ise başka bir genç kaleci Hakan Aydın olacak. Hem Kağan hem de Hakan, lise son sınıfa gidiyor.

TAM 10 EKSİK

Trabzonspor'da Başakşehir maçında şu futbolcular forma giyemeyecek:
Nwakaeme (Cezalı)
Uğurcan Çakır (Hasta)
Arda Akbulut (Hasta)
Erce Kardeşler (Hasta)
Serkan Asan (Hasta)
Hosseini (Hasta)
Baker (Hasta)
Abdülkadir Ömür (Sakat)
Abdulkadir Parmak (Sakat)
Trondsen (Sakat)


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için