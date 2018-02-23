Trabzonspor'da Abdülkadir sevinci!

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Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürengenç yıldızsakatlanarak idmanı bıraktı. Yapılan kontrollerde ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür'ün önemli bir probleminin olmaması teknik heyet ve takım arkadaşlarını sevindirdi.Genç oyuncunun Alanyaspor sınavında forma giyebileceği bildirildi. Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geldiği günden itibaren haftalık olarak düzenlediği basın toplantısını bu hafta yapmama kararı aldı. Çalımbay, ayrıca iki gün önceden takımın idmanlarını basına kapattı.Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, takımla birlikte antrenmanlara çıkamasa da özel olarak yaptığı çalışmalarla Alanyaspor maçında forma giymek için yoğun çaba sarf ediyor. Dün MR'ı çekilen ve sakatlığıyla ilgili değerlendirmeler yapılan golcü oyuncu için son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay verecek.Süper Lig'in son 6 haftasında kazanamayan ve sahadan 5 beraberlik, bir mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdiler.Başkan Usta'nın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı görüşmede, "Berabere kaldığımız 5 maçta da kazanmayı hak etmediğimiz bir futbol oynamadık. Bu yüzden siz ve takıma inancımız tam. Alanya'da bu seriyi kıracağınızı ve galibiyetlerin arka arkaya geleceğini biliyorum" dediği kaydedildi.