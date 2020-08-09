Trabzonspor'a Gaston Campi için teklif

Trabzonspor'un geçen sezon başında Estudiantes'ten kadrosuna kattığı Gaston Campi, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Akşam
Trabzonspor'a Gaston Campi için teklif
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09 Ağustos 2020 09:51
Trabzonspor'un geçen sezon başında Estudiantes'ten kadrosuna kattığı Gaston Campi, ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Huracan kulübünün 800 bin Euro'luk bir teklif sunacağı belirtildi. Trabzonspor Yönetimi de Campi'yi bu rakama renklerine bağlamıştı.

Eğer transfer gerçekleşirse Bordo-Mavililer zarar etmemiş olacak. Campi'nin yanı sıra Costa ve Hosseini'ye gelen öneriler de değerlendirilecek.




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