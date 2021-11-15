Trabzonspor'un Tello için gözden çıkardığı bonservis

Real Betis, Cristian Tello için ön görüşme talebine "Oyuncu satış listesinde. Gelin konuşalım" yanıtını verdi. Trabzonspor, Barcelona'nın payı dahil 2 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek istiyor

Haber; Sabah
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Trabzonspor'un Tello için gözden çıkardığı bonservis
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15 Kasım 2021 12:14
Trabzonspor'da Gervinho'nun sakatlığı üzerine yapılması planlanan kanat transferi için listede ilk sırada olan Cristian Tello konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Bordo mavililerin transfer için yetki verdiği menajer, ön görüşme için temas kurduğu Real Betis'ten direkt olarak, "Oyuncu satış listesinde. Gelin konuşalım" yanıtını aldı.

BETIS BONSERVİS PEŞİNDE

Verim alamadığı 30 yaşındaki kanadı sezon sonu bedelsiz bırakmak istemeyen İspanyol kulübünün devre arasında satışa sıcak baktığı belirtildi.

Bu durumu fırsat olarak gören Trabzonspor da Barcelona'nın payı dahil olmak üzere bu transferi 2 milyon Euro civarında bir rakama bitirmek istiyor.


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