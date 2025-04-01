Göreve geldikten sonra Trabzonspor'un başındaki ilk maçında Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup eden Fatih Tekke, 300 günlük deplasman hasretini bitirmişti.
Milli araya moralli giren Fırtına'nın, geri dönüşte Göztepe karşısında üstelik de Papara Park'ta çok daha tempolu ve iştahlı bir oyun sergilemesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Son 9 sezonun en kötü dönemini geçiren Karadeniz devinde artık gözler 2 Nisan Çarşamba günü saat 17.45'te Papara Park'ta Bodrum FK ile oynanacak Türkiye Kupası çeyrek final maçına çevrilmiş durumda.
Fatih Tekke ve oyuncuları, bu mücadeleyi hem telafi fırsatı olarak görüyor hem de 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi öncesi pozitif hava yakalamak istiyor.
FARKLI BİR KADRO SAHADA OLACAK
Sezonun en önemli hedefi olan Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmekten başka bir şey düşünmeyen Trabzonspor'da, Fatih Tekke bu kez farklı bir kadroyu da sahaya sürmeye hazırlanıyor.
"ELİMİZDE BİR KUPA KAZANMA FIRSATI VAR"
47 yaşındaki hocanın futbolcuları ile yaptığı toplantılarda, "Evet hedeflerimizden erken koptuk, kötü bir dönemden geçiyoruz. Ancak elimizde hala bir kupa kazanma fırsatı var ve bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Herkesten sonuna kadar savaşmasını ve gerekli skor için mücadele etmesini bekliyorum" dediği belirtildi.
BANZA DÖNÜYOR
Öncelikle Göztepe maçında cezası nedeniyle oynayamayan Banza dönecek. Stoperde sakatlıktan yeni çıkan ve bireysel idmanlar yapan Savic'in takımla çalışması, Bodrum mücadelesine de yetişmesi bekleniyor.
HEDEF DOLU TRİBÜN
Teknik direktör Fatih Tekke, Göztepe maçı sonrası "Taraftarlardan beklediğimi alamadım" diyerek sitem etmişti. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavili taraftarlar da Bodrum ile yarın oynanacak kupa maçında tribünleri tamamen doldurmayı hedefliyor. Taraftarların organizasyon yapma düşüncesinde olduğu da öğrenildi.
Trabzonspor'un ilacı Türkiye Kupası!
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Bodrum FK karşısında telafi fırsatı arıyor.
Göreve geldikten sonra Trabzonspor'un başındaki ilk maçında Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup eden Fatih Tekke, 300 günlük deplasman hasretini bitirmişti.
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