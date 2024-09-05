Trabzonspor, transferi açıkladı!

Trabzonspor, Simon Banza'nın kiralık transferi için Braga ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Trabzonspor, transferi açıkladı!
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05 Eylül 2024 22:34
Son güncelleme 05 Eylül 2024 22:57
Trabzonspor, Simon Banza'nın kiralık transferi için Braga ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." denildi.

OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ

Trabzonspor oyuncunun sözleşme detaylarını şu şekilde açıkladı: "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2024/2025 futbol sezonunda 1.160.000.-EUR garanti ücret ve 840.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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