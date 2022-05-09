Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacağı maç için bu şehre geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor kafilesi Kayseri'ye geldi
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09 Mayıs 2022 19:06
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında salı günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Kayseri'ye geldi.

THY'na ait özel uçak ile kente gelen bordo-mavili ekibi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Taraftarlar, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan ile fotoğraf çektirdi, forma imzalattı.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

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