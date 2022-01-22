Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
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22 Ocak 2022 17:32
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Tymoteusz Puchacz, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Emmanouil Siopis, Murat Cem Akpınar, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Salih Kavrazlı ve Andreas Cornelius yer aldı. 

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