Trabzonspor, Jose Sosa'ya teşekkür etti!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor, Jose Sosa'ya teşekkür etti!
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19 Ağustos 2020 21:36
Trabzonspor, Jose Sosa'nın Fenerbahçe için İstanbul'a inmesinin ardından veda mesajı yayınladı.

Arjantinli oyuncu için Trabzonspor'un mesajında, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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