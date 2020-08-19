Trabzonspor, Jose Sosa'ya teşekkür etti!

Trabzonspor, Jose Sosa'nın Fenerbahçe için İstanbul'a inmesinin ardından veda mesajı yayınladı.
Arjantinli oyuncu için Trabzonspor'un mesajında, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Arjantinli oyuncu için Trabzonspor'un mesajında, "Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.