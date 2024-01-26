Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ameliyat edildi

Trabzonspor, aşil tendonundan sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Hüseyin Türkmen ameliyat edildi
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26 Ocak 2024 19:49
Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, aşil tendonundan sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ameliyat edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sol aşil tendonundan sakatlanan oyuncumuz Hüseyin Türkmen, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesinde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından, kulüp doktorumuz Halil Polat'ın da eşliğinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlaması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dün oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 23. dakikasında sakatlan defans oyuncusu, oyundan çıkarılmıştı.

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