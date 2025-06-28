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Trabzonspor, Himad Abdelli için devrede!

Fransız ekibi Angers'in 24 yaşındaki orta sahası Himad Abdelli, Trabzonspor'un radarına girdi.

calendar 28 Haziran 2025 20:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Himad Abdelli için devrede!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha takviyesi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Foot Mercato'dan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Trabzonspor, Angers forması giyen Himad Abdelli ile ilgileniyor.

TRABZONSPOR YAKIN TAKİPTE

Haberde, bordo-mavililerin yanı sıra İngiltere Championship ekibi Leeds United ve Serie A temsilcisi Torino'nun da 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

2022 yılında Le Havre'den Angers'e transfer olan Cezayir asıllı Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 2'de 32 maça çıkarken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI


Himad Abdelli'nin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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