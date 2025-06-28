Trabzonspor, Himad Abdelli için devrede!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha takviyesi için rotasını Fransa'ya çevirdi. Foot Mercato'dan Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Trabzonspor, Angers forması giyen Himad Abdelli ile ilgileniyor.
TRABZONSPOR YAKIN TAKİPTE
Haberde, bordo-mavililerin yanı sıra İngiltere Championship ekibi Leeds United ve Serie A temsilcisi Torino'nun da 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
2022 yılında Le Havre'den Angers'e transfer olan Cezayir asıllı Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 2'de 32 maça çıkarken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Himad Abdelli'nin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TRABZONSPOR YAKIN TAKİPTE
Haberde, bordo-mavililerin yanı sıra İngiltere Championship ekibi Leeds United ve Serie A temsilcisi Torino'nun da 24 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
2022 yılında Le Havre'den Angers'e transfer olan Cezayir asıllı Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 2'de 32 maça çıkarken 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI
Himad Abdelli'nin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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