Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında cumartesi günü ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak
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24 Temmuz 2020 14:48
Trabzonspor, Süper Lig'in 34. ve son haftasında cumartesi günü ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Geçen hafta sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden bordo-mavililer, ikinci sıradaki yerini koruyarak ligi bitirmek istiyor.

Ligin son haftasına 62 puanla ikinci sırada giren bordo-mavililer, 60 puanla üçüncü sırada yer alan Demir Grup Sivasspor önünde ligi bitirmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Kayseri deplasmanında kaybetmesi, Demir Grup Sivasspor ise Göztepe deplasmanında kazanması halinde ikinciliği kaybedecek.

Nwakaeme sakat

Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin, Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacağı bildirildi.

Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı son çalışmanın ardından uçakla Kayseri'ye gidecek.

 



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