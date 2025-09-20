19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
3-0
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
2-2
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
2-0
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
3-1
19 Eylül
Lecce-Cagliari
1-2
19 Eylül
Lyon-Angers
1-0
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
1-5

Trabzonspor - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

20 Eylül 2025 00:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Gaziantep FK: Muhtemel 11'ler
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Cumartesi günü Gaziantep FK'yı konuk edecek.
 
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Salih, Folcarelli, Visca, Muçi, Olaigbe, Onuachu.
 
Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip Talha, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim.

 
Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor.
 
Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Gaziantep FK ise 9 puana sahip.
 
Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
