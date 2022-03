Trabzonspor Kulübü, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'na özel video yayımladı.



Kulübün sosyal medya hesabından, "Bize her yer Trabzon" etiketiyle paylaşımda bulunularak, lig sonunda şampiyonluğa dikkat çekildi.



Nevruz Bayramı'na özel hazırlanan videoda, "Biz dünyanın her yerinde baharı karşılamaya çoktan başladık! Tıpkı Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun 'Bahar ve Biz' şiirindeki gibi. Bu bir davet şiiri. Coşkuya, vuslata davet. Şimdi 'Bize her yer Trabzon' diyen herkesi bu hashtag altında bahar hazırlıklarını paylaşmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



Eyüpoğlu'nun şiirinin seslendirildiği videoda, bordo-mavili taraftarların coşku ve heyecan yaşadığı görüntüler kullanıldı.



Paylaşımda, taraftarların Trabzonspor bayraklarını ev, iş yeri, cadde ve sokaklara asmaları, vefat eden sanatçı Kazım Koyuncu'nun mezarında yer alan Trabzonspor bayrağı ile trafik lambasında yen alan "O sene, bu sene" ve şampiyonluk kupası çıkartmasının görüntüleri de yer aldı.



Öte yandan videoda, maç izleyen taraftarlar ile Medical Park Stadyumu'na da yer verildi.





