Trabzonspor'dan İstanbulspor'a gidiyor!

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kampa götürülmeyen Fode Koita, takım arayışlarını hızlandırdı.



Tecrübeli forvet ile Süper Lig 'den pek çok takım yakından ilgilenirken, Koita'nın en ciddi talibinin İstanbulspor olduğu öğrenildi.



Lige yeni çıkan İstanbulspor'un Koita'yı kısa sürede açıklaması bekleniyor.



Bordo-mavili takımdan yılda 1 milyon 400 bin Euro'nun üzerinde bir rakam kazanan Koita'nın, bu ücrete yakın bir teklif alması beklenmiyor. Takımdan ayrı çalışan 31 yaşındaki forvete, kulüp bulması durumunda gerekli kolaylığın sağlanacağı da tebliğ edildi.



TRONDSEN VE FLAVIO DA GÖRÜŞMEDE



Diğer yolcular Trondsen ve Flavio ise başka takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ