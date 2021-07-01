Trabzonspor'dan Cenk Özkaçar hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Lyon forması giyen Cenk Özkaçar gündeme geldi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'dan Cenk Özkaçar hamlesi
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01 Temmuz 2021 14:18
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoulu'na yerli oyuncular konusunda yeni bir liste sunmak için futbolcu izleme komitesiyle liste hazırlamıştı. Hazırlanan liste doğrultusunda Lyon forması giyen Cenk Özkaçar gündeme geldi.

Bordo-Mavili yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve Fransız kulübüyle kısa süre içerisinde iletişime geçmeyi planlandığı ifade edildi,

20 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkaçar, geçen sezon Lyon'da yeteri kadar forma şansı bulamadı.


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