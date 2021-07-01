Trabzonspor'dan Cenk Özkaçar hamlesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoulu'na yerli oyuncular konusunda yeni bir liste sunmak için futbolcu izleme komitesiyle liste hazırlamıştı. Hazırlanan liste doğrultusunda Lyon forması giyen Cenk Özkaçar gündeme geldi.
Bordo-Mavili yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve Fransız kulübüyle kısa süre içerisinde iletişime geçmeyi planlandığı ifade edildi,
20 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkaçar, geçen sezon Lyon'da yeteri kadar forma şansı bulamadı.
Bordo-Mavili yönetimin, menajerler aracılığıyla nabız yokladığı ve Fransız kulübüyle kısa süre içerisinde iletişime geçmeyi planlandığı ifade edildi,
20 yaşındaki defans oyuncusu Cenk Özkaçar, geçen sezon Lyon'da yeteri kadar forma şansı bulamadı.