Ali Koç: 'Kalbimize altın harflerle kazındınız'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçiminde önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık görevini tamamlayan Uğur Dündar'a teşekkür eden Ali Koç, "Şu an aşağı yukarı 550 kişiyiz, güzel bir düzen kuruldu. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimleri tamamlarız. 3 adaya da bol şans diliyorum. Son derece demokratik bir yarış oldu. Tesislerimiz kullanıldı, iletişim kanalları kullanıldı. Umarım sizler de tatmin olmuşsunuzdur bu süreçte. Camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Uğur Bey buraya bir misyonla geldi. En zor günde de, en iyi günde de üstün bir Fenerbahçelilik ruhuyla, Fenerbahçe için var olanlar tanımına harfiyen uyan bir davranışla bizlerle uyum içinde çalıştılar. Destek oldular, moral verdiler. Biz kendilerine danıştık. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kalbine altın harflerle yazıldınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar Fenerbahçe'yi destekleyeceğinizi zerre kadar şüphem yok." dedi.
Ali Koç ayrıca, "Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Uğur Bey buraya bir misyonla geldi. En zor günde de, en iyi günde de üstün bir Fenerbahçelilik ruhuyla, Fenerbahçe için var olanlar tanımına harfiyen uyan bir davranışla bizlerle uyum içinde çalıştılar. Destek oldular, moral verdiler. Biz kendilerine danıştık. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kalbine altın harflerle yazıldınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar Fenerbahçe'yi destekleyeceğinize zerre kadar şüphem yok." sözlerini sarf etti.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlık görevini tamamlayan Uğur Dündar'a teşekkür eden Ali Koç, "Şu an aşağı yukarı 550 kişiyiz, güzel bir düzen kuruldu. İnşallah sorunsuz bir şekilde seçimleri tamamlarız. 3 adaya da bol şans diliyorum. Son derece demokratik bir yarış oldu. Tesislerimiz kullanıldı, iletişim kanalları kullanıldı. Umarım sizler de tatmin olmuşsunuzdur bu süreçte. Camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Uğur Bey buraya bir misyonla geldi. En zor günde de, en iyi günde de üstün bir Fenerbahçelilik ruhuyla, Fenerbahçe için var olanlar tanımına harfiyen uyan bir davranışla bizlerle uyum içinde çalıştılar. Destek oldular, moral verdiler. Biz kendilerine danıştık. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kalbine altın harflerle yazıldınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar Fenerbahçe'yi destekleyeceğinizi zerre kadar şüphem yok." dedi.
Ali Koç ayrıca, "Yüksek Divan Kurulu başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Uğur Bey buraya bir misyonla geldi. En zor günde de, en iyi günde de üstün bir Fenerbahçelilik ruhuyla, Fenerbahçe için var olanlar tanımına harfiyen uyan bir davranışla bizlerle uyum içinde çalıştılar. Destek oldular, moral verdiler. Biz kendilerine danıştık. O yüzden size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın kalbine altın harflerle yazıldınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sonuna kadar Fenerbahçe'yi destekleyeceğinize zerre kadar şüphem yok." sözlerini sarf etti.