İsmail Kartal: "Hesapları unutun!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi öğrencileriyle, "Şampiyonluk hesaplarını unutun. Sadece derbiye odaklanın" şeklinde konuştu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Hesapları unutun!'
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27 Nisan 2024 11:20
Fenerbahçe hafta boyunca Beşiktaş derbisine hazırlanmaya çalıştı.

İsmail Kartal öğrencilerine teknik ve taktik anlamda direktifler verdiği kadar, düşen morallerini yeniden artırmak için de konuşma üstüne konuşma yaptı.

"Şampiyonluk hesaplarını unutun. Sadece derbiye odaklanın" talimatı veren tecrübeli teknik adam, Beşiktaş karşısında zaferi getirecek planı da hazırladı.

AVANTAJI KULLANMAK İSTİYOR

İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyor. Başarılı çalıştırıcı takımından maça yüksek tempoyla, önde baskı yaparak başlamalarını istedi. Kartal, bu oyun şekliyle taraftarı hemen derbi atmosferine sokacaklarına inanıyor.

 

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