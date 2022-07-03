📂 3 Temmuz

└📁 UEFA

└📁 Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi

└📁Malumun İlanı: https://t.co/JvhZ7Cdew6



— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

TRABZONSPOR'DAN VİDEO

PAYLAŞIMI





Trabzonspor, 3 Temmuz 2011'in yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.Bordo-mavililer, ilk olarak sosyal medya hesabından UEFA'dan daha önce Avrupa cezası almış kulüplerin açıklandığı bir duyuruyu paylaştı. Trabzonspor'un paylaştığı açıklamada Avrupa'dan ceza almış kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin de adının olması dikkat çekti.Trabzonspor'dan 3 Temmuz ile ilgili bir de video paylaşımı geldi. Bordo-mavililerin açıklamasında,ifadeleri yer aldı. Videonun içeriğinde ise,kelime anlamlarına yer verildi.Şampiyonlar Ligi'nin anlamında,ifadeleri yer aldı.Trabzonspor'dan 3 Temmuz'la ilgili son olarak,şeklinde bir açıklama geldi.