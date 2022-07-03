Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor, 3 Temmuz 2011'in yıl dönümü sebebiyle bir paylaşım yaptı.Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından UEFA'dan daha önce Avrupa cezası almış kulüplerin açıklandığı bir duyuruyu paylaştı. Trabzonspor'un paylaştığı açıklamada Avrupa'dan ceza almış kulüplerin arasında Fenerbahçe'nin de adının olması dikkat çekti.📂 3 Temmuz

└📁 UEFA

└📁 Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi

└📁Malumun İlanı: https://t.co/JvhZ7Cdew6



— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022







TRABZONSPOR'DAN VİDEO PAYLAŞIMI



Trabzonspor'dan 3 Temmuz ile ilgili bir de video paylaşımı geldi. Bordo-mavililerin açıklamasın, "Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük" ifadeleri yer aldı. Videonun içeriğinde ise, "Şike, sanrı ve Şampiyonlar Ligi"nin kelime anlamlarına yer verildi.



Şampiyonlar Ligi'nin anlamında, "Şike yapmayan ve şampiyon olan futbol takımlarının bileğinin hakkıyla gittiği 'en iyiler'ler arenası" ifadeleri yer aldı.





