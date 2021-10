Trabzonspor Yönetimi'nin etkili isimlerinden Sertaç Güven, Fanatik Gazetesi'nden Safa Can Konuksever'e özel açıklamalarda bulundu... Şampiyonluk konusunda iddialı konuşan Sertaç Güven, "Hedef kesinlikle şampiyonluk. Takımı da hocamızı da çok başarılı görüyorum. İyi gidiyoruz. O sene, bu sene diye çok net hissediyorum. İnşallah bu hasrete son vereceğiz" ifadesini kullandı. İşte o röportajdan bir bölüm...



"ABDULLAH HOCA İÇİN 'İYİ Kİ' DİYORUM"



- Abdullah hoca için neler söylersiniz? Hep zirveyi zorlayan, son 5 yılda ligde en çok puan toplayan teknik adam ve tek eksiği şampiyonluk. Trabzonspor'un da kupa hasreti var. O sene bu sene olabilir mi?



"Hedef kesinlikle şampiyonluk. Daha hazırlık aşamasından beri bunu net şekilde söylüyoruz. İyi de gidiyoruz. Hocamızın aramıza katılması çok iyi oldu. Kendini çok başarılı görüyorum, sportif anlamda, yönetsel anlamda, ilişki anlamında... Trabzon kendisini sevdi. Herkes sahip çıktı. O sene bu sene diye çok net hissediyorum. İnşallah şampiyonluk hasretine son vereceğiz."



- Avcı'nın yaptıkları ortada. Geçen sezondan beri üstüne koyarak devam ediyor Trabzonspor. "Keşke daha önce yollarımız kesişmiş olsaydı' diyor musunuz?



"Her aksiyonu, o zamanki durumla değerlendirmek lazım. Geçmişteki aksiyonlar da o zamanın şartlarına göre yapıldı. O yüzden keşke diye bir şey aklımda kalmıyor. Ama iyi ki Abdullah hoca aramızda. Şimdi hedefimize doğru gidiyoruz. Eminim güzel olacak. Keşke değil, iyi ki diyorum."



"İSTANBUL EKİPLERİ DOĞAL RAKİP"



- Rakiplerin transferlerine ve saha performanslarına bakınca, şampiyonluk yarışında sizi en çok hangi takım zorlar?



"Lig uzun maraton. Şu anda çok hazır görünüp, performansı düşenler olabilir veya tam tersi, şu an aday görünmeyip, toparlayan takımlar olabilir. İstatistikler ortada. İstanbul takımları her zaman iyi rakipler, zirveyi zorluyorlar. Bu sene Hatay gibi, Konya gibi Anadolu takımları var iyi giden. Çoklu ve kıran kırana bir yarış olacaktır. Ben Trabzonspor'u çok şanslı görüyorum şampiyonluk yolunda, ama kimle kapışırız şu anda kestirmek çok zor. Sabırlı davranan, ekibini ayakta tutan, az sakatlık yaşayan önde olacak."



"BAKASETAS'IN HIRSINIZ SEVİYORUM"



- Yönetici değil, taraftar Sertaç Güven'e sormak istiyorum; son dönemde aranıza katılan oyunculardan sizi en çok heyecanlandıran hangisi oldu?



"Oyuncularımızın bu sene performansları çok yüksek, hepsi geldiler ve canla başla çalışıyorlar, sahaya da yansıtıyorlar. Ama aralarında öne çıkan yerli oyunculardan Berat'ı örnek gösterebilirim. Bakasetas hakikaten formunda. Uzun yıllardır Trabzonspor'da oynuyor gibi. Onu izlemeyi, tekniğini ve hırsını seviyorum. Aynı şekilde Hamsik çok başka bir seviye. Sportif alan dışında karakteri de çok sağlam. Sohbet etmekten keyif aldığım bir oyuncumuz. Cornelius'un da kalitesi ortada. Neler yapabileceğini gösterdi. Transferlerimiz, yerlerini doldurdu."



İÇ TRANSFERDE BİZE GÜVENSİNLER



- İç transfer konusu çok merak ediliyor, özellikle de Nwakaeme... Uzatmak için seçim mi bekleniyor?



Taraftarlar Nwakaeme için oldukça sabırsız... Transfer konusunda taraftarımızın heyecanını çok iyi anlıyorum ama hocamıza, teknik heyetimize, yönetimimize güvenmelerini rica ediyorum. Zamanı geldiğinde orada doğru aksiyonlar alınacak. Bu konuda bize güvensinler.



- Son olarak Fenerbahçe maçıyla ilgili neler söylersiniz?



Trabzonspor için Fenerbahçe derbileri her zaman önemlidir... Fenerbahçe maçlarına her zaman büyük ilgi var. Biletler kısa sürede tükendi. Aramızdaki maçlar son yıllarda hep heyecanlı ve keyifli geçiyor. Ben yine yüksek kalitede bir 90 dakika bekliyorum. İnşallah dostça geçen ve hakem hatalarının olmadığı bir karşılaşma olur. Sonucu etkileyen hakem hataları iki tarafın da moralini bozar çünkü. Umarım kazanan biz oluruz.



*Tamamını Fanatik Gazetesi'nden okuyabilirsiniz.