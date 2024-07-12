Trabzonspor'da örnek isim Visca

Trabzonspor'un deneyimli yıldızı Edin Visca, Macaristan kampında yine en çok konuşulan isimlerin başında.
Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık görevi üstlenen Boşnak futbolcu tecrübesiyle ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor.
İdman kaçırmayan ve bütün programlara ilk önce gelen Visca, takım içindeki saygısını katladı. Genç oyuncular da Vişca'nın her adımını takip ediyor.
Takımın ağabeyi Edin Visca, oyuncularla toplantılar yapıyor. Takımda liderliği üstlenen 34 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesi motivasyonu artırmaya çalışıyor.
Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık görevi üstlenen Boşnak futbolcu tecrübesiyle ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çekiyor.
İdman kaçırmayan ve bütün programlara ilk önce gelen Visca, takım içindeki saygısını katladı. Genç oyuncular da Vişca'nın her adımını takip ediyor.
Takımın ağabeyi Edin Visca, oyuncularla toplantılar yapıyor. Takımda liderliği üstlenen 34 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesi motivasyonu artırmaya çalışıyor.
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