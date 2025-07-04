Trabzonspor'da gözler Paredes'te: Taraftardan büyük baskı!

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Leandro Paredes için Trabzonspor harekete geçiyor. Roma'nın kadroda düşünmediği Arjantinli yıldız, bordo-mavililerin yeni hedefi oldu.

calendar 04 Temmuz 2025 09:12
Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da gözler Paredes'te: Taraftardan büyük baskı!
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Trabzonspor, Paul Onuachu'ya büyük bir coşkuyla kavuşurken, transferde hız kesmeden yoluna devam ediyor. Bordo-mavililerin gündemindeki son isim, Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Leandro Paredes oldu.

Onuachu'nun Trabzon'a gelişinde havalimanında toplanan taraftarlar, tecrübeli golcüye sevgi gösterilerinde bulunurken, "Taraftar çıldırdı, Paredes'i istiyor" tezahüratları da dikkat çekti.

31 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada kısa sürede yaklaşık 50 bin paylaşım yapılması, camiada heyecanı artırdı. Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Paredes için Trabzonspor yönetiminin, kulübü Roma ile temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma'nın yeni sezon planlamasında Paredes'e yer vermediği ve oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor. Trabzonspor'un bu fırsatı değerlendirerek transferi kısa sürede sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.

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