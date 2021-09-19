Trabzonspor'da Denswil sınıfı geçti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sol bekte görev verdiği Denswil, Kasımpaşa maçında başarılı bir oyun ortaya koydu

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Trabzonspor'da Denswil sınıfı geçti
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19 Eylül 2021 13:42
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yendi ve deplasmanda oynadığı son 20 Süper Lig maçını kaybetmeyerek kulüp rekorunu egale etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sol bekte görev verdiği Denswil, sınıfı geçti.

28 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, etkili müdahaleleri, hücuma verdiği katkı ile dikkat çekerken, Nwakaeme ile iyi anlaşması da gözlerden kaçmadı.


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