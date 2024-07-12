Trabzonspor'da Cihan Çanak'a tam not

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cihan Çanak, Szeged ile oynanan hazırlık maçında sergilediği performansla alkış aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Cihan Çanak'a tam not
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12 Temmuz 2024 09:30
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cihan Çanak, ilk hazırlık karşılaşmasında sergilediği performansla beğeni topladı.

Szeged mücadelesinde ikinci 45'te görev yapan 19 yaşındaki yıldız adayı, Trezeguet'nin golünde pay sahibiydi.

Abdullah Avcı'nın sağ kanatta görev verdiği Cihan, 10 numara ve sol kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Cihan'ın yanı sıra Lundstram, Barisic ve Ozan Tufan gibi diğer yeni isimler de mücadelede süre aldı.

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