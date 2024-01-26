Trabzonspor'da bir sakatlık daha!

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in ardından Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Filip Benkovic'in de sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Trabzonspor'da bir sakatlık daha!
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26 Ocak 2024 16:21
Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in ardından Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Filip Benkovic'in de sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in sözlerine yer verildi.

Beşir, "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Filip Benkovic'in bugün yapılan muayenesi ve MR görüntülenmesi sonucunda sol üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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