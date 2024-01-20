Trabzonspor'da bir Danimarkalı gitti bir diğeri gündemde!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gözler Oliver Sonne'ye çevrildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da bir Danimarkalı gitti bir diğeri gündemde!
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20 Ocak 2024 15:09
Trabzonspor, Jens Stryger Larsen ile yollarını ayırdıktan sonra transferde odak noktasını sağ bek mevkiine çevirdi. Mehmet Can'ın da kiralık olarak forma giyiyor olması, Bordo Mavilileri zor durumda bırakıyor.

Bu bağlamda, mutlak bir sağ bek transferi isteyen Abdullah Avcı, yaptığı analizler sonucunda transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda gündeme en son olarak Silkeborg forması giyen Oliver Sonne geldi.

Oliver Sonne Kimdir?

Oliver Sonne; Silkeborg IF takımında Sağ Bek (SĞB) mevkisinde oynayan, Danimarka uyruklu profesyonel bir futbolcudur. 10 Kasım 2000 tarihinde Herfølge şehrinde doğmuştur. 184 cm boyunda olan Sonne, sağ ayağını kullanmaktadır.

Oliver Sonne'nin Güncel Piyasa Değeri

Oliver Sonne'nin güncel piyasa ve bonservis bedeli 1.20 Euro'dur. Oyuncunun kariyeri boyunca en yüksek piyasa değeri de 1.20 Euro'dur. [Günebakış]

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