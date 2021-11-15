Trabzonspor'da 12 milli yıldız!

Trabzonspor'da 12 oyuncu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da 12 milli yıldız!
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15 Kasım 2021 13:59
Trabzonspor'da 12 futbolcu milli takımlara çağrıldı.

Süper Lig'de 12. haftayı 30 puanla lider olarak kapatan bordo-mavililerde, 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarından davet aldı.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Yusuf Sarı A Milli, Muhammet Taha Tepe ve Ahmet Can Kaplan ise Ümit Milli Takımda yer alıyor.

Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis Yunanistan, Marek Hamsik Slovakya, Andreas Cornelius Danimarka, Anders Trondsen Norveç, Edgar Ie ise Gine Bissau Milli Takımları'ndan çağrı aldı.

 

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