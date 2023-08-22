Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

Trabzonspor, Maxi Gomez'in Cadiz'e transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2023 19:05
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 19:20
Trabzonspor, Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez'in Cadiz'e transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bordo-mavililer, Gomez'in İspanyol ekibine kiralandığını ve satın alma opsiyonunun 3.7 milyon euro olduğunu aktardı. Gomez'in bu sezon maaşının Cadiz tarafından karşılanacağı kaydedildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonu sonuna kadar, 3.750.000. Eur satın alma opsiyonlu olarak bedelsiz kiralanması konusunda Cadiz CF ile anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşma gereği, futbolcumuz Maximiliano Gomez Gonzalez'in, 2023/2024 futbol sezonuna ilişkin doğacak olan maaş ve diğer tüm hak edişleri Cadiz CF tarafından ödenecektir."

Trabzonspor, 27 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Valencia'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Bordo-mavili forma altında 35 maça çıkan Gomez, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery