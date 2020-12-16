Trabzonspor - Adana Demirspor: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.15'de başlayacak. Hakem Alper Çetin'in yöneteği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor'un eksiği
Bordo mavili ekipte sakatlığını atlatamayan Nwakaeme'nin bu maçta riske edilmesi beklenmezken Trondsen, Djaniny, Salih Kavrazlı ve Muhammet Taha Tepe'nin kadroda olması beklenmiyor.
Trabzonspor
Erce
Pereira
Edgar
Hugo
Faruk Can
Kamil Ahmet
Flavio
Baker
Bilal
Diabate
Plaza
Adana Demirspor
Vedat
Chedjou
Tayyip Talha
Rassoul
Semih
Gökhan İnler
Hamidou Traore
Alaattin Hamza
Kosecki
Sedat
Lanzafame
12 yıl sonra yeniden
Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıl aradan sonra yeniden birbirlerine rakip olacak.
Taraflar en son 9 Ocak 2008 gününde Adana'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye Kupası müsabakasında Adana Demirspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.15'de başlayacak. Hakem Alper Çetin'in yöneteği karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Trabzonspor'un eksiği
Bordo mavili ekipte sakatlığını atlatamayan Nwakaeme'nin bu maçta riske edilmesi beklenmezken Trondsen, Djaniny, Salih Kavrazlı ve Muhammet Taha Tepe'nin kadroda olması beklenmiyor.
Trabzonspor
Erce
Pereira
Edgar
Hugo
Faruk Can
Kamil Ahmet
Flavio
Baker
Bilal
Diabate
Plaza
Adana Demirspor
Vedat
Chedjou
Tayyip Talha
Rassoul
Semih
Gökhan İnler
Hamidou Traore
Alaattin Hamza
Kosecki
Sedat
Lanzafame
12 yıl sonra yeniden
Trabzonspor ile Adana Demirspor 12 yıl aradan sonra yeniden birbirlerine rakip olacak.
Taraflar en son 9 Ocak 2008 gününde Adana'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye Kupası müsabakasında Adana Demirspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.