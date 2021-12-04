Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.



Bordo mavililerin yıldız golcüsü Andreas Cornelius, Adana Demirspor'lu Samet Akaydın ile kafa kafaya çarpışarak sakatlandı ve oyunu terk etti.



Sedye ile oyundan ayrılan Cornelius'un yerine 13. dakikada Fode Koita oyuna dahil oldu.





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