Trabzonspor'a Edin Visca'dan müjde

Trabzonspor'da forma giyen Edin Visca'nın son durumu belli oldu. İşte Boşnak yıldızın sahalara ne zaman döneceği sorusuna yanıt.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Edin Visca'dan müjde
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27 Eylül 2022 10:44
Edin Visca
Edin Visca
Trabzonspor
Trabzonspor'da Edin Visca'nın kolunda meydana gelen kırık sonrası sağ kanatta sürekli bir arayış içerisine girildi. Bu arayışta istenilen verim bir türlü alınamadı ve teknik ekibin gözü hep Edin Visca'yı aradı.

ADAPTASYON SÜRECİ SÜRÜYOR

Trabzonspor'da Boşnak oyuncunun sahalara dönmesi için geri sayım sürecine geçildi. Sakatlığı önemli oranda geçen 32 yaşındaki futbolcunun şu an adaptasyon süreci devam ediyor. Kolundaki kırığın kaynama sürecinin de tamamlanmasının ardından tecrübeli kanat oyuncusu için belirlenen geri dönüş zamanı 4 hafta olarak belirtildi.

VISCA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Bu süreye kadar bel altı bölgesi için çalışmalar yapacak olan Visca'nın, 4 hafta sonunda saha çalışmalarına başlayabileceği ve Dünya Kupası'nda verilecek olan milli ara sonrasında takımla birlikte antrenman gerçekleştirebileceği belirtildi. 

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