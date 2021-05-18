Gervinho ve Peres transferlerini bitiren ve 10 gün içinde resmi sözleşme imzalamaya hazırlanan Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita'yla da büyük oranda anlaştı.



Yeni sezonun kadrosu için çok erkenden çalışmalara başlayan Bordo-Mavililer, aradığı sol beki de Fransa'da bulmuştu: Birger Meling. 26 yaşındaki Norveçli futbolcuyu uzun süredir takip eden Trabzonspor, görüşmeleri hızlandırmak için Nimes kulübünün ligdeki durumunun netleşmesini bekliyordu. Ligue 1'de kümede kalma mücadelesi veren Nimes'in aldığı son yenilgi sonrası düşmesi kesinleşirken, görüşmeler resmen başladı.



Masada iki formül var



Fırtına, ilk etapta başarılı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz yaz 1 milyon Euro bedel ile Meling'i renklerine bağlayan Nimes, alt lige düştüğü için pek çok oyuncusunu elden çıkartacak. Meling de kariyerine Ligue 2'de devam etmeyi düşünmüyor. Trabzonspor, fiyat konusunda Nimes kulübü yüksek bir istekte bulunmazsa, transferi bitirecek. Aksi takdirde opsiyonlu kiralama formülü masaya yatırılacak.



Meling sıcak bakıyor



Bu sezon Ligue 1'de 25 maça çıkan Birger Meling, 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Norveç Milli Takımı'nın formasını da 17 kez giyen Meling, Trondsen'in hem vatandaşı hem de Rosenborg'dan eski takım arkadaşı. Trabzonspor'un kendisine göstermiş olduğu ilgiden memnun kalan başarılı sol bek, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.



