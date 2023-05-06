Tottenham, Kane'in golüyle kazandı!

Premier Lig 35. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tottenham, Kane'in golüyle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2023 19:01
Premier Lig 35. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.

Tottenham Stadı'nda oynana maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Harry Kane kaydetti.

Harry Kane, attığı bu golle Premier Lig tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 57'ye çıkardı. Crystal Palace ise 40 puanda kaldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery