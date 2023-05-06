Tottenham, Kane'in golüyle kazandı!

Premier Lig 35. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı.



Tottenham Stadı'nda oynana maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Harry Kane kaydetti.



Harry Kane, attığı bu golle Premier Lig tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.



Alınan bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 57'ye çıkardı. Crystal Palace ise 40 puanda kaldı.





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