Manchester City'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Savinho, 3 gol attı ve 13 asist yaptı.

Manchester City'de geçtiğimiz yıl Girona'dan transfer edilen Savinho, bu yaz takımdan ayrılabilir.Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Breziyalı yıldızı için yeni harekete geçti.GloboEsporte'nin haberine göre Tottenham, Manchester City'yi Savinho transferine ikna etmek için 80 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor.Transfer pazarında geride kalmamaya kararlı olan Tottenham, Savinho'yu hücum hattını güçlendirmek ve Premier Lig'de ses getirmek için bir fırsat olarak görüyor.Londra ekibinin geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki sağ kanat için yaptığı 50 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.