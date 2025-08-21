21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Tottenham'da 80 milyon Euro'luk hazırlık: Savinho

Tottenham, Savinho için Manchester City'e 80 milyon Euro teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 21 Ağustos 2025 14:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'da 80 milyon Euro'luk hazırlık: Savinho
Manchester City'de geçtiğimiz yıl Girona'dan transfer edilen Savinho, bu yaz takımdan ayrılabilir.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Breziyalı yıldızı için yeni harekete geçti.

GloboEsporte'nin haberine göre Tottenham, Manchester City'yi Savinho transferine ikna etmek için 80 milyon Euro'luk bir teklif hazırlıyor.
Transfer pazarında geride kalmamaya kararlı olan Tottenham, Savinho'yu hücum hattını güçlendirmek ve Premier Lig'de ses getirmek için bir fırsat olarak görüyor.

Londra ekibinin geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki sağ kanat için yaptığı 50 milyon Euro'luk teklifi reddetmişti.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Savinho, 3 gol attı ve 13 asist yaptı.

 


TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
