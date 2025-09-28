28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-162'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-167'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-126'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci ana yarışta 2. oldu

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci ana yarışı 2'ncilikle tamamladı.

calendar 28 Eylül 2025 16:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci ana yarışta 2. oldu
Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci ana yarışı 2. sırada tamamladı.

"Superpole" yarışını İtalyan Nicolo Bulega'nın ardından 2. sırada bitiren Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın, 13 yarışlık galibiyet serisi sona erdi.

Daha sonra hafta sonunun ikinci ana yarışı, Motorland Aragon Pisti'nde 18 tur üzerinden yapıldı.


Aruba Ducati takımından Bulega, "superpole" yarışı sonrası ikinci yarışta da damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Dün yapılan ilk yarıştan zaferle ayrılan Red Bull sporcusu Toprak, bugünkü yarışı 2. sırada bitirerek genel klasman liderliğinde avantajını sürdürdü.

İspanyol Alvaro Bautista evinde üçüncü sırayı alırken, bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Şampiyonada puanını 523'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanında son 2 ayak öncesi Bulega'nın (487 puan) 36 puan önünde lider durumda bulunuyor.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
